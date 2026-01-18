إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على طالب بأحد جامعات الشرقية

كتب : علاء عمران

04:05 م 18/01/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الزعم بأن أفراد أمن إداري بإحدى الجامعات بالشرقية تعدوا على طالب.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وهم أحد الأشخاص وشقيقه، و3 أفراد أمن إداري بالجامعة المشار إليها. وبسؤال الأول، أفاد بأن شقيقه "يعاني من مرض نفسي" وانتابته حالة هياج داخل الحرم الجامعي أثناء توجههما لمقابلة والدتهما، وهي موظفة بالجامعة، فقامت الإدارة بالاستعانة بأفراد الأمن الإداري للسيطرة عليه وإعادته إلى المنزل، ولم تُثبت صحة ما ورد في الفيديو بشأن التعدي عليه.
كما أمكن تحديد وضبط القائم على النشر، وهو مالك محل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبسؤاله أقر بأنه حصل على مقطع الفيديو من إحدى الصفحات وأعاد نشره دون التحقق من صحة الواقعة، بهدف رفع معدلات المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

التعدي على طالب جامعات الشرقية مواقع التواصل الاجتماعي

