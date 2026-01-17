إعلان

طعنتين في نص الليل ..قرار من الجنايات بجريمة إمبابة على "تليفون"

كتب : رمضان يونس

05:14 م 17/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ضحية جريمة إمبابة
  • عرض 3 صورة
    ضحية جريمة إمبابة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل محاكمة "كهربائي" في واقعة اتهامه بقتل "عبد الله.ت" ابن الجيران في منطقة المنيرة بإمبابة بسبب "تليفون سامسونج" قديم. 14 فبراير المقبل لسداد الرسوم المدنى والفصل في الدعوى.

وفق أوراق الدعوى رقم 9454 لسنة 2025 جنايات إمبابة والمقيدة برقم 4093 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، فإن النيابة العامة وجهت للمتهم "رجب" فني كهربائي ـ تهمة قتل المجني عليه "عبد الله.ت" بغير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة كلامية دارت بينهما في منطقة المنيرة الغربية بحي إمبابة بالجيزة.

وذكرت النيابة، أن الكهربائي، أشهر سلاح أبيض"نصل كتر" ـ دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية وباغت المجني عليه "عبد الله" ـ الذي كان يعمل لديه في المحل ـ بطعنتين نافذتين بسلاح أبيض أمام أهالي منطقته، إستقرتا في الصدر قاصدًا قتله.

تقرير الطب الشرعي، ثبت بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على "عبد الله .ت"، وجود إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة و طرف مدبب، و عزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع و تمزق في الغشاء التاموري والقلب وقطع بالرئة اليمنى ونزيف دموي إصابي غزير بالتجويف الصدري، والذي أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية.

نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، أحالت "فني كهربائي" إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بقتل شابًا بطعنتين في الصدر بمفك ونصل كتر إثر مشاجرة دارت بينهما في المنيرة الشرقية، بسبب تليفون "سامسونج"، و التي أجلت نظر الدعوى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحية جريمة إمبابة ريمة المنيرة طعنتين غدر على تليفون قديم هربائي يقتل ابن جاره بسبب تليفون ريمة إمبابة جنايات الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور| هاني رمزي وباسم يوسف وعمرو مصطفى يصلون حفل Joy Awards 2026
زووم

بالصور| هاني رمزي وباسم يوسف وعمرو مصطفى يصلون حفل Joy Awards 2026
تذكرة موحدة.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أخبار مصر

تذكرة موحدة.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
لجنة هندسية تبدأ فحص ظاهرة المياه الجوفية بمقابر المريج في القليوبية
أخبار المحافظات

لجنة هندسية تبدأ فحص ظاهرة المياه الجوفية بمقابر المريج في القليوبية
"احنا رحلة كفاح".. تامر حسني يوجه رسالة لـ شيرين بعد محنتها الأخيرة
زووم

"احنا رحلة كفاح".. تامر حسني يوجه رسالة لـ شيرين بعد محنتها الأخيرة
500 جنيه السبب.. تفاصيل مشاجرة بين صديقين انتهت بمقتل أحدهما في حلوان
حوادث وقضايا

500 جنيه السبب.. تفاصيل مشاجرة بين صديقين انتهت بمقتل أحدهما في حلوان

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا