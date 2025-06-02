كتب- عاطف مراد:

لم تكد تمر ثلاثة أسابيع على زواجهما حتى دبت الخلافات بين ناصر وزوجته. اعتاد الأهالي سماع صراخ الزوجة وشجارها مع زوجها، لكن لم يتخيل أحد أن ينتهي الأمر بجريمة قتل في شهر العسل.

المجني عليها "شهيرة س."، ربة منزل تبلغ من العمر 48 عامًا، كانت تُقيم في إحدى قرى مركز بلبيس، بينما المتهم زوجها ناصر، يكبرها بـ12 عامًا، وسبق له الزواج ثلاث مرات، انتهت جميعها بالفشل.

قبل ثلاثة أسابيع، زُفّت شهيرة إلى زوجها بعدما رشحتها له إحدى قريباته. أقاما في الطابق الأرضي بالعقار رقم 23، المكوَّن من 4 طوابق. في البداية، عاشا حياة سعيدة سرعان ما انقلبت رأسًا على عقب، واعتاد الأهالي سماع صراخ الزوجة.

كانت الساعة تقترب من التاسعة مساء الخميس الماضي، والهدوء يخيم على الحي الشعبي، حين قطع صراخ سيدة سكون المنطقة وأثار الرعب في قلوب الجيران، قائلة: "الحقوني! ناصر أخويا بيذبح مراته!"

سارع الأهالي لاستبيان الأمر، فأشارت السيدة: "ناصر حابس مراته وبيقتلها". طرقوا الباب دون مجيب، بينما صراخ الزوجة يدوي في الشارع، فسارعوا بكسر الشباك ودخلوا الشقة.

كانت الزوجة طريحة الأرض وسط بركة من الدماء، بينما زوجها يسدد لها طعنات متتالية. اندفع الأهالي محاولين السيطرة عليه، فقال: "خلاص، أنا هديت، مش هضربها تاني"، ثم توجه لغسل يده والسكين، قبل أن يجلس على الكنبة ويضع السكين بجواره.

سارع الأهالي بنقل الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي، لكنها فارقت الحياة بعد فشل محاولات إسعافها. تم التحفظ على الجثة، وتبين إصابتها بـ21 طعنة نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

اقرأ أيضا:

"بلاغ سرقة القرن".. نوال الدجوي تقلب موازين القضية

ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ و4 سيناريوهات الثالث صادم

ملايين الجنيهات والدولارات والذهب.. ما قصة بلاغ نوال الدجوي بسرقة فيلتها؟