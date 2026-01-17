إعلان

بالصور.. النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطا

كتب : أحمد أبو النجا

02:30 م 17/01/2026
    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطا (1)
    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطا (4)
    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطا (6)
    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطا (5)
    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل القطا (3)

كلف النائب العام، المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل القطا». فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، في إطار توجيهاته بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت النيابة في بيان لها إن الفريق استمع إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين صيدلية المركز، ومناطق التريُّض، وأماكن الزيارة – مطالعًا دفاترها – والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريق من أماكن إعداد الطعام، ووقف على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

النيابة العامة محمد شوقي مركز إصلاح وتأهيل القطا

