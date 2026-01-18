قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة مفتش آثار بمتحف الحضارة، المتهم باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية إلى خارج البلاد، بالسجن المؤبد.

وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بحق المتهم، قبل أن يُعاد اتخاذ إجراءات محاكمته عقب القبض عليه.

وتعود تفاصيل القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، إلى اتهام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على مئات القطع الأثرية من عهدة زملائهم بالمخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين طبيعة عملهم، وبلغ إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة أثرية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا مع متهم ثالث في تقليد القطع الأثرية الأصلية واستبدالها بأخرى مقلدة لإخفاء الجريمة، كما اشتركوا مع آخر مجهول في تهريب القطع الأثرية إلى خارج البلاد، رغم كونها من التراث القومي غير القابل للتصرف.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، تهمة اختلاس قطع أثرية مملوكة للمجلس الأعلى للآثار والمسلمة إليه بحكم وظيفته، بينما وُجهت للمتهمين الآخرين اتهامات بالاشتراك في الاختلاس والتزوير والتهريب.