نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عدد من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في عدة محافظات، بعد رصد تحركاتهم وتحريات دقيقة من قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه عقب استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم في قضايا مخدرات وقتل وسلاح بدون ترخيص بمحافظة سوهاج، وضبط بقية عناصر البؤر بحوزتهم أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة، تشمل حشيش وهيدرو وهيروين وشابو وبانجو، إضافة إلى 2077 قرص مخدر و49 قطعة سلاح ناري، بقيمة مالية تجاوزت 77 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين والمضبوطات.

ويأتي ذلك في إطار الحملات الأمنية الاستباقية لمكافحة البؤر الإجرامية.