يرصد المخالفات على بعد 400 متر.. كيف يعمل روبوت المرور الذكي؟

كتب- أحمد أبو النجا:

في سابقة تكنولوجية تعكس التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده مصر، بدأت وزارة الداخلية في تجربة أول روبوت مرور ذكي متحرك داخل شوارع العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تنظيم حركة السير ومراقبة المخالفات بطريقة دقيقة وحديثة، تقلل الاعتماد على العنصر البشري، وتواكب الاتجاهات العالمية في إدارة المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الروبوت الجديد بدأ عمله تجريبيًا في حي الوزارات، وهو مزود بكاميرات عالية الدقة وحساسات متطورة، تُمكّنه من رصد الحالة المرورية لحظة بلحظة، والتفاعل مع المحيط لاتخاذ قرارات فورية تساهم في تخفيف التكدس المروري، فضلًا عن رصد المخالفات مثل: تجاوز السرعة المحددة، وعدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والتوقف في الأماكن الممنوعة، والتحرك الذكي والرقابة الفورية.

ما يميز الروبوت هو أنه متحرك وليس ثابتًا، حيث يمكنه الانتقال بين نقاط مختلفة وفق خطة مرورية تحت إشراف الضباط، مما يسمح بتغطية مناطق أوسع ورفع كفاءة الرقابة على مدار اليوم. ويُعد هذا تحولاً نوعياً في آليات العمل، إذ يعمل الروبوت جنبًا إلى جنب مع رجال المرور، لتعزيز السلامة على الطرق، وتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وانسيابية.

اللواء دكتور أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، أكد أن الروبوت يتمتع بقدرات كبيرة على الرصد الآلي للمخالفات، ويعمل وفق منظومة تقنية متكاملة ترتبط بقواعد البيانات المرورية، ما يمنحه صلاحية التعامل مع مختلف المخالفات بشكل مباشر ودقيق.

وأوضح الضبع أن الروبوت سيركز في المرحلة الأولى على رصد ثلاث مخالفات تُعد من الأكثر شيوعًا على الطرق: الوقوف في الممنوع، والانتظار الخاطئ، والوقوف صف ثاني.

على أن يتم لاحقًا إدراج عشرات المخالفات الأخرى ضمن مهامه، باستخدام كاميرات لا يمكن التهرب من رصدها.

وفقًا لخطة وزارة الداخلية، من المقرر أن يتم تعميم استخدام الروبوت خلال النصف الثاني من عام 2025، ليشمل القاهرة الكبرى، ثم المحافظات الأخرى والمدن السياحية مثل العلمين الجديدة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.

ويستطيع الروبوت رصد المخالفات على مسافات تصل إلى 400 متر، مع خطط مستقبلية لزيادة هذه القدرة باستخدام تقنيات أكثر تطورًا، مما يعزز من كفاءة المراقبة الشاملة لحركة المرور.

الضبع أشار أيضًا إلى أن الروبوت المروري الجديد يأتي ضمن خطة أشمل لتطوير منظومة الرقابة الإلكترونية، التي تشمل أيضًا الكاميرات والرادارات الحديثة والأجهزة المحمولة التي يستخدمها رجال المرور، إلى جانب خطط مستقبلية لاستخدام الطائرات بدون طيار (درون) لرصد المخالفات من الجو.