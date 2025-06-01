"أساعدك يا حاج".. سقوط عصابة سرقة المعاشات من أمام ATM في الساحل

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من تعرضه لعملية نصب واحتيال، والاستيلاء على بطاقته البنكية من قِبل إحدى السيدات أثناء تواجده أمام ماكينة صراف آلي بمنطقة الساحل في القاهرة.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم المطرية، أفاد فيه بتعرضه للاحتيال من قبل سيدتين أثناء تواجده أمام ماكينة صراف آلي بدائرة القسم. حيث أوهمتاه بمساعدته في سحب الأموال، واستولتا على بطاقته البنكية وكلمة السر الخاصة بها، ثم استبدلتا البطاقة بأخرى مشابهة وسحبتا مبلغًا ماليًا من حسابه.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم: سيدتان وشخصان، جميعهم لهم معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش. وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة مدخرات ومعاشات كبار السن بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى بنفس الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.