فقد السيطرة وانقلبت السيارة.. 7 إصابات في حادث مروع بالأوسطي

كتب- علاء عمران:

أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الأوسطي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، بصحبة ونش مروري لرفع آثار الحادث.

وتبين من الفحص الأولي أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.

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