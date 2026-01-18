كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن شكوى أحد المواطنين من وجود تلفيات بالحاجز الخرسانى بأحد المنحنيات على الطريق الأوسطى، بدائرة مركز مشتول، بمحافظة الشرقية، وما قد يمثله ذلك من خطورة على سلامة مستخدمى الطريق، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وتم التنسيق مع الجهات المعنية لرفع كفاءة الطريق، وإصلاح التلفيات بالحاجز الخرسانى، إلى جانب وضع العلامات الإرشادية واللافتات التحذيرية المناسبة، بما يسهم فى تعزيز عوامل السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتعامل السريع مع أى ملاحظات تتعلق بحالة الطرق، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

