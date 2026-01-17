إعلان

منة شلبي بإطلالة ساحرة رفقة زوجها على "ريد كاربت" حفل Joy Awards

كتبت- أسماء مرسي:

10:54 م 17/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    منة شلبي رفقة زوجها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تألقت الفنانة منة شلبي رفقة زوجها بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، خلال حضورهما فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت منة فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، تميز بقصته المنفوشة والمنسدلة على الجسم، ونسقت معه جاكيت بصيحة الفرو باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

منة شلبي رفقة زوجها نة شلبي حفل Joy Awards

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
أخبار مصر

سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنانة شيرين
زووم

منير مكرم يعلن وفاة شقيق الفنانة شيرين
أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا
عمرو موسى يحذر من استخدام أدوات السلام وتسخيرها لخدمة مصالح القوى الكبرى
أخبار مصر

عمرو موسى يحذر من استخدام أدوات السلام وتسخيرها لخدمة مصالح القوى الكبرى
حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة
رياضة عربية وعالمية

حسام حسن يتجاهل سؤال صحفي تونسي بهذه الطريقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي