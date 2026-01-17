منة شلبي بإطلالة ساحرة رفقة زوجها على "ريد كاربت" حفل Joy Awards

بلون شعر غريب.. إطلالة غير تقليدية لـ رامز جلال في حفل Joy Awards

تألقت الفنانة منة شلبي رفقة زوجها بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، خلال حضورهما فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

ارتدت منة فستانا طويلا باللون الأحمر الناري، تميز بقصته المنفوشة والمنسدلة على الجسم، ونسقت معه جاكيت بصيحة الفرو باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.