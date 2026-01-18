فيديو..محمد رمضان يعلن استبعاده من إحياء حفل ختام كأس الأمم الأفريقية

أعلن الفنان محمد رمضان عن استبعاده من إحياء حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته اليوم الأحد بين منتخبي المغرب والسنغال وذلك قبل ساعات من إقامة المباراة.

نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، أوضح خلاله كواليس استبعاده من الحفل على خلفية أزمة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن.

وعن كواليس استبعاده قال محمد رمضان: "سعيد جدًا بمشاركتي في الألبوم الرسمي لأمم إفريقيا ورحت مراكش وصورت وقالوا لي بعد كده أنه هيتم تأجيل غنائك من الافتتاح للختام، لأن حصل حملة وقالوا إزاي مصري بيغني افتتاح في المغرب، وأنا أفريقي ودي بطولة قارية، ومع ذلك قلت مفيش مشكلة وقبل الختام بيوم قالوا إن في شيء غريب".

وتابع: "أنا أرسلت رسالة للشخص المسؤول في المغرب وبعت لي فيديو لـ عمرو أديب بيتكلم عن مشكلة، أنا إيه علاقتي بـ ده وإيه علاقة الفن بـ ده؟، ده تصرف فردي زعلني وتصرف فردي مسيء، أنا فضيت نفسي ومكلفوش نفسهم يعتذرولي، ده لا يقلل أبدًا من حبي واحترامي للمغرب، أوعوا تاخدوا تصرف فردي وتحملوا دولة كبيرة عليه، حاجة زعلتني ولكني أحترم وأحب وأقدر المغرب".

وأنهى الفيديو على أنغام أغنيته الجديدة "محمد هو فيه زي محمد".



أعمال ينتظر عرضها محمد رمضان قريبا

ينتظر الفنان محمد رمضان عرض فيلمه "أسد" خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

