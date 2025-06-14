"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 63 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

أظهرت الحملة الأمنية الموسعة التي نفذتها وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن العام. وأسفرت الحملة عن ضبط 272 قضية مخدرات، و51 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 63153 حكم قضائى متنوع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات الأمنية. يأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود المكثفة لمكافحة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وفرض السيطرة الأمنية الشاملة.





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