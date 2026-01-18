10 صور رومانسية لعمرو السولية وزوجته

"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن

القاهرة - مصراوي

نشرت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والنادي الأهلي السابق، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة برفقة زوجها.

صور رومانسية لـ عمرو السولية وزوجته في رحلة شتوية

وشاركت هدير متابعيها عبر حسابها بصور تجمعها بزوجها عمرو السولية وهم يستمتعون بالأجواء الشتوية في أحد البلاد خارج مصر.

وتزوج عمرو السولية هدير عندما انتقل إلى الأهلي بعدما استمرت فترة الخطوبة لمدة 4 سنوات.

وأنجب عمرو السولية من زوجته هدير بطفلتين وهم ليلي وصوفيا، حيث يحرص على نشر صور تجمعهما سويا عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.