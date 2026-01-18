إعلان

اليوم.. إعادة فتح المدارس في إيران بعد أسبوع من الإغلاق

كتب : مصراوي

07:32 ص 18/01/2026

علم إيران السابق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن المدارس ستعيد فتح أبوابها في البلاد اليوم الأحد بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع.

وقالت الوكالة، إن المدارس في طهران والمدن الأخرى التي أُعلن عن إغلاقها منذ العاشر من يناير ستستأنف عملها اعتبارا من اليوم.

يأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على استعادة النظام بعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي اندلعت بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، قبل أن تتصاعد لاحقا إلى أعمال عنف.

ومع تكرار الولايات المتحدة تهديداتها بالتدخل، فرضت إيران إجراءات طارئة مثل قطع خدمة الإنترنت وتعليق الأنشطة التعليمية.

وفي وقت سابق اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة بالتخطيط للاضطرابات بهدف "ابتلاع إيران"، وقال إن بلاده قد "أخمدت الفتنة"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عودة المدراس في إيران إيران الاحتجاجات في إيران التصعيد الأمريكي والإسرائيلي تجاه إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
أخبار مصر

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
تحرك برلماني جديد لتعديل قانون الإيجار القديم -(تفاصيل)
أخبار مصر

تحرك برلماني جديد لتعديل قانون الإيجار القديم -(تفاصيل)
10 صور رومانسية لعمرو السولية وزوجته
مصراوي ستوري

10 صور رومانسية لعمرو السولية وزوجته
نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في استمرار حسام حسن مع منتخب مصر
رياضة محلية

نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في استمرار حسام حسن مع منتخب مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي