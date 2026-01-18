اليوم.. إعادة فتح المدارس في إيران بعد أسبوع من الإغلاق



وكالات

أعلنت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن المدارس ستعيد فتح أبوابها في البلاد اليوم الأحد بعد إغلاق استمر لمدة أسبوع.

وقالت الوكالة، إن المدارس في طهران والمدن الأخرى التي أُعلن عن إغلاقها منذ العاشر من يناير ستستأنف عملها اعتبارا من اليوم.

يأتي هذا الاستئناف في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على استعادة النظام بعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي اندلعت بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، قبل أن تتصاعد لاحقا إلى أعمال عنف.

ومع تكرار الولايات المتحدة تهديداتها بالتدخل، فرضت إيران إجراءات طارئة مثل قطع خدمة الإنترنت وتعليق الأنشطة التعليمية.

وفي وقت سابق اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة بالتخطيط للاضطرابات بهدف "ابتلاع إيران"، وقال إن بلاده قد "أخمدت الفتنة"، وفقا لروسيا اليوم.