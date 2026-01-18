إعلان

لم يجدوا الركاب.. العثور على حطام الطائرة الإندونيسية

كتب : مصراوي

07:33 ص 18/01/2026

حطام طائرة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، إنها حددت موقع حطام طائرة استطلاع كانت في عملية مراقبة جوية لمصائد الأسماك عندما فقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية بالقرب من جبل يغطيه الضباب، لكنها لا تزال تبحث عن 11 شخصا كانوا على متنها.

وفقدت الطائرة من طراز إيه.تي.آر 42-500 ذات المحرك التوربيني الاتصال ببرج المراقبة في غضون الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي "0530 بتوقيت جرينتش" بالقرب من منطقة ماروس في مقاطعة سولاويسي الجنوبية.

كانت الطائرة تقل 3 ركاب وطاقما من 8 أفراد، وكانت تستأجرها وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية لإجراء عمليات مراقبة جوية على مصائد الأسماك، وكان الركاب من موظفي الوزارة.

قال رئيس إدارة الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية محمد عارف أنور للتلفزيون المحلي، إنه بعد العثور على الحطام، ستنشر أجهزة الإنقاذ 1200 فرد للبحث عن الركاب المفقودين والطاقم.

وقال: "أولويتنا هي البحث عن الضحايا، ونأمل أن يكون هناك بعض الضحايا الذين يمكننا إجلاؤهم بأمان".

وكانت الطائرة متجهة إلى ماكاسار عاصمة سولاويسي الجنوبية بعد إقلاعها من مقاطعة يوجياكارتا قبل انقطاع الاتصال بها، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حطام طائرة الطائرة الإندونسية الطائرة الإندونيسية العثور على حطام الطائرة الإندونيسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحد متسابقي "دولة التلاوة" يكشف مفاجأة بشأن سبب خروج محمد وفيق من البرنامج
أخبار مصر

أحد متسابقي "دولة التلاوة" يكشف مفاجأة بشأن سبب خروج محمد وفيق من البرنامج
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
رياضة عربية وعالمية

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
دراسة: قضاء أكثر من 10 ساعات أسبوعيا في ألعاب الفيديو يضر الصحة
نصائح طبية

دراسة: قضاء أكثر من 10 ساعات أسبوعيا في ألعاب الفيديو يضر الصحة

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي