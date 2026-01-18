مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في استمرار حسام حسن مع منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

06:00 ص 18/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    حسام حسن
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (4) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (3) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (6) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (2) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (7) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (12) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (9) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (8) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (5) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (14) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (10) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (11) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (13) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (15) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (16) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (18) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (21) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (19) (1)
  • عرض 21 صورة
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (20) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ياسر ريان لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن استمرار حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني حتى موعد كأس العالم خطوة إيجابية وقرار موفق في هذه المرحلة.

وأوضح ريان في تصريحات تلفزيونية أن المنتخب المصري يمتلك القدرة على التطور تحت قيادة العميد، مشدداً على أن الاستقرار الفني لا يعني الاكتفاء بالوضع الحالي، بل يجب أن يقترن بخطة واضحة لتطوير الكرة المصرية، أبرزها زيادة عدد اللاعبين المحترفين في أوروبا لاكتساب خبرات قوية ورفع مستوى المنتخب.

وأضاف ريان أن منح الفرصة للاعبين الشباب للاحتراف الخارجي في سن مبكرة يمثل استثمار حقيقي لمستقبل الكرة المصرية، مؤكداً أن التخطيط بعيد المدى والاستثمار في المواهب الشابة هما الطريق الأمثل لبناء منتخب قادر على المنافسة بقوة في كأس العالم 2026 وتحقيق طموحات الجماهير.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن ياسر ريان منتخب مصر كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدستور يحدد 9 مهام و اختصاصات للحكومة.. تعرف عليها
أخبار مصر

الدستور يحدد 9 مهام و اختصاصات للحكومة.. تعرف عليها
بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا.. ما علاقة إيران؟
شئون عربية و دولية

بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا.. ما علاقة إيران؟
"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

"مثل الفراشة".. ميرنا جميل تتألق بالأبيض في حفل "Joy Awards" 2026
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 18-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
رياضة عربية وعالمية

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي