نجم الأهلي السابق يكشف رأيه في استمرار حسام حسن مع منتخب مصر

أكد ياسر ريان لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن استمرار حسام حسن في قيادة المنتخب الوطني حتى موعد كأس العالم خطوة إيجابية وقرار موفق في هذه المرحلة.

وأوضح ريان في تصريحات تلفزيونية أن المنتخب المصري يمتلك القدرة على التطور تحت قيادة العميد، مشدداً على أن الاستقرار الفني لا يعني الاكتفاء بالوضع الحالي، بل يجب أن يقترن بخطة واضحة لتطوير الكرة المصرية، أبرزها زيادة عدد اللاعبين المحترفين في أوروبا لاكتساب خبرات قوية ورفع مستوى المنتخب.

وأضاف ريان أن منح الفرصة للاعبين الشباب للاحتراف الخارجي في سن مبكرة يمثل استثمار حقيقي لمستقبل الكرة المصرية، مؤكداً أن التخطيط بعيد المدى والاستثمار في المواهب الشابة هما الطريق الأمثل لبناء منتخب قادر على المنافسة بقوة في كأس العالم 2026 وتحقيق طموحات الجماهير.