اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان

كتب : عمرو صالح

07:30 ص 18/01/2026

دار الإفتاء المصرية

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر شعبان لعام 1447 هـ، اليوم الأحد 29 رجب الموافق 18 يناير 2026، حيث تقوم اللجان الشرعية التابعة للدار بعملية الرصد لتحديد بداية الشهر.

وأكدت دار الإفتاء، أنها ستعلن نتيجة الرؤية بعد مغرب اليوم، مشيرة إلى أن ثبوت الرؤية يعني أن يوم الأحد سيكون المتمم لشهر رجب، ويكون يوم الاثنين 19 يناير أول أيام شهر شعبان، بينما في حال تعذر الرؤية سيكون يوم الإثنين المتمم لشهر رجب وبدأ شهر شعبان يوم الثلاثاء 20 يناير.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن رؤية هلال شهر شعبان ليلة الأحد ستكون صعبة جدًا، حيث يولد الهلال في تمام الساعة 9:53 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد غروب الشمس مباشرة.

وأشارت الحسابات إلى أن القمر سيغرب قبل الشمس في مكة المكرمة بـ19 دقيقة، وفي القاهرة بـ23 دقيقة، كما سيختفي من الأفق في معظم العواصم والمدن الإسلامية قبل غروب الشمس بفارق يتراوح بين 8 و31 دقيقة، مما يجعل الرؤية غير ممكنة فلكيًا ليلة 29 رجب.

وبناءً على الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026 هو اليوم المكمل لشهر رجب، لتكون أول أيام شهر شعبان فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026

دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر شعبان شهر شعبان

