كشف المتسابق خالد عطية عبدالخالق، تفاصيل بشأن خروج زميله محمد وفيق حسن من برنامج "دولة التلاوة"، مؤكدًا أن الأخير واجه تعبًا شديدًا ليلة التسجيل، حتى اضطر لإحضاره من المستشفى.

وأضاف "عبدالخالق": في منشور بصفحته على "فيسبوك": "ارتاح لبضع ساعات فقط، ثم حضر التسجيل فورًا، ورغم كل ذلك، ما شاء الله على الحنية في صوته وأدائه، والابتهالات التي قدمها، ربنا يحميه"،

وحصل محمد وفيق حسن على 272 درجة، بينما حصل أشرف سيف صالح على 274 درجة، ومحمود كمال الدين النجار على 273 درجة، وكان سبب خروج محمد وفيق هو حصوله على أقل الدرجات بفارق درجة واحدة فقط عن محمود النجار.

