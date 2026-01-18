ضاحكًا.. المدير الفني لمنتخب السنغال يعلق على تصريحات حسام حسن

علق بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عقب المباراة الماضية التي جمعت بين المنتخبين، وإشارته بالرقم 7 للجماهير عقب نهاية مباراة المنتخبين في نصف النهائي.

وكان حسن، رفع يده مشيرا بالرقم 7 للجماهير السنغالية، في إشارة إلى عدد ألقاب المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا، عقب مباراة الفراعنة الماضية أمام السنغال والتي جمعت بين المنتخبين في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وقال ثياو في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة نهائي أمم أفريقيا أمام المغرب: "المنتخب المغربي هو المرشح الأقوى للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2025 وهم متقدمين علينا في التصنيف العالمي للفيفا".

وأضاف ضاحكا: "على الرغم من ذلك ولكننا متفقون، أن أفضل منتخب في أفريقيا هو منتخب مصر، كما يظهر مدربهم في كل مرة، عندما يشير بالرقم 7 ولكننا حققنا الفوز عليهم أيضًا".

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، على يد المنتخب السنغالي، بنتيجة هدف دون مقابل.

موعد مباراة السنغال والمغرب

وتقام مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، اليوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبدالله".

أقرأ أيضًا:

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية نورا فتحي

فيديو تصدي مصطفى شوبير الأسطوري أمام منتخب نيجيريا