مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
17:15

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

ضاحكًا.. المدير الفني لمنتخب السنغال يعلق على تصريحات حسام حسن

كتب - يوسف محمد:

04:12 ص 18/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (15) (1)
  • عرض 11 صورة
    مدرب السنغال بابي ثياو
  • عرض 11 صورة
    محمد هاني ومدرب السنغال (1)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن (3)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عقب المباراة الماضية التي جمعت بين المنتخبين، وإشارته بالرقم 7 للجماهير عقب نهاية مباراة المنتخبين في نصف النهائي.

وكان حسن، رفع يده مشيرا بالرقم 7 للجماهير السنغالية، في إشارة إلى عدد ألقاب المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا، عقب مباراة الفراعنة الماضية أمام السنغال والتي جمعت بين المنتخبين في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وقال ثياو في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة نهائي أمم أفريقيا أمام المغرب: "المنتخب المغربي هو المرشح الأقوى للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2025 وهم متقدمين علينا في التصنيف العالمي للفيفا".

وأضاف ضاحكا: "على الرغم من ذلك ولكننا متفقون، أن أفضل منتخب في أفريقيا هو منتخب مصر، كما يظهر مدربهم في كل مرة، عندما يشير بالرقم 7 ولكننا حققنا الفوز عليهم أيضًا".

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، على يد المنتخب السنغالي، بنتيجة هدف دون مقابل.

موعد مباراة السنغال والمغرب

وتقام مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، اليوم الأحد الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبدالله".

أقرأ أيضًا:

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية نورا فتحي

فيديو تصدي مصطفى شوبير الأسطوري أمام منتخب نيجيريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر مدرب السنغال كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حصر عددي.. المرشحين الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات محامين كفر الشيخ-
أخبار المحافظات

حصر عددي.. المرشحين الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات محامين كفر الشيخ-
مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
أخبار مصر

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
رياضة عربية وعالمية

بعد أنباء ارتباطها بأشرف حكيمي.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن الممثلة المغربية
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

5 عادات يومية بسيطة تساعد على خسارة 45 كيلو
نصائح طبية

5 عادات يومية بسيطة تساعد على خسارة 45 كيلو

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي