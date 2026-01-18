مباريات الأمس
"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن

كتب : مصراوي

02:07 ص 18/01/2026 تعديل في 03:07 ص
حرصت دانا أدم زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على دعمه طوال مشوار الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وأظهرت أدم دعمها لزوجها بشكل كبير منذ بداية البطولة، حيث احتفلت بتأهل الفراعنة بالفوز على بنين في دور ال 16 بالبطولة، من خلال من نشر مكالمة فيديو تجمعها مع زوجها عقب المباراة آنذاك وكتبت: "ربنا يوفقك يا حسام".

ولم تتوقف مواقف زوجة العميد ودعمها له في حالة الفوز فقط، حيث تفاعلت مع هزيمة الفراعنة أمام السنغال في نصف النهائي وكتبت: "الحكم يقصي مصر، لمسة يد بالبطئ".

أبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن

ومع تفاعل دانا آدم المستمر مع مباريات المنتخب، باتت زوجة العميد محط أنظار واهتمام الكثير من المتابعين، الذين يبحثون عن أبرز وأهم المعلومات الخاصة بزوجة العميد.

وتزوج حسام حسن من دانا آدم في عام 2015، لكنهما انفصلا في عام 2022.

ولم يستمر الانفصال بين حسن وزوجته دانا كثيرا، حيث عاد الثنائي لبعضهما البعض بعد قرار الانفصال، ب 10 أيام فقط.

ولدى العميد من زوجته دانا أدم، طفلين وهما: "آن وآمر".

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

ويذكر أن منتخب مصر كان قد تلقى الهزيمة أمس أمام منتخب نيجيريا، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

