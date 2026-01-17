إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات

كتب : حسن مرسي

10:38 م 17/01/2026
أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تسجل حوالي 20 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 25 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن درجات الحرارة الحالية أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة مئوية واحدة، محذرًا من انخفاض حاد وملموس خلال ساعات الليل قد يصل إلى 7 درجات مئوية، مما يعكس تذبذبًا حراريًا واضحًا بين فترتي النهار والليل.

وتابع القياتي أن هناك فرصًا لسقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق الساحل الشمالي والوجه البحري، بينما قد تشهد القاهرة أمطارًا خفيفة وغير مؤثرة، منوهًا بأن يوم الثلاثاء يحمل فرصًا لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وأكد أن الظاهرة الجوية الأبرز هي الشبورة المائية الكثيفة، خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية، مما يتسبب في انخفاض كبير في الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أنها تبدأ في التلاشي التدريجي اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد

