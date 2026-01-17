إعلان

قرار قضائي بشأن محاكمة 23 متهمًا في "خلية لجان الدعم المالي"

كتب : صابر المحلاوي

09:37 م 17/01/2026

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 23 متهمًا في القضية رقم 20701 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية لجان الدعم المالي"، إلى جلسة 18 أبريل؛ لسماع المرافعة.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثالث توليا، خلال الفترة من عام 2011 حتى 30 نوفمبر 2024، قيادة جماعة إرهابية تابعة للجان النوعية بعدد من المحافظات، بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما أسندت النيابة العامة إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

