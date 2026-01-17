قرار قضائي بشأن محاكمة 23 متهمًا في "خلية لجان الدعم المالي"
كتب : صابر المحلاوي
قرار قضائي بشأن محاكمة 23 متهمًا في "خلية لجان الد
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 23 متهمًا في القضية رقم 20701 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية لجان الدعم المالي"، إلى جلسة 18 أبريل؛ لسماع المرافعة.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثالث توليا، خلال الفترة من عام 2011 حتى 30 نوفمبر 2024، قيادة جماعة إرهابية تابعة للجان النوعية بعدد من المحافظات، بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الأخير انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما أسندت النيابة العامة إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضا:
"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)
"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي
في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق
"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟