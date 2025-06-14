22 ألف مطبوع مخالف.. الداخلية تداهم مطبعة سرية بالمرج

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة تعمل بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

أكدت المعلومات والتحريات أن مالك المطبعة قام بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، في مخالفة لأحكام القانون.

بعد تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية المطبعة، وألقت القبض على المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على 22 ألف مطبوع تجاري متنوع تم إعداده للتوزيع.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة.