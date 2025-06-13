40 ألف تجاوز سرعة.. جهود الإدارة العامة للمرور في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

كثّفت الإدارة العامة للمرور حملاتها الأمنية على الطرق لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون المرور على قائدي السيارات، في إطار جهود وزارة الداخلية للحد من المخالفات وتعزيز السلامة العامة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 51,285 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 40,258 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و1,179 مخالفة لسير مركبات بدون تراخيص، و592 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب ضبط 24 دراجة نارية مخالفة، و11 مخالفة لشروط التراخيص، و10 مخالفات لمواقف عشوائية.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الحالة المرورية على مستوى الجمهورية.