"عاكس مراتي قدام بيتنا".. حكاية سائق مزق جسد شاب ووالده في سوهاج

كتب- محمود الشوربجي:

"كان بيعاكس مراتي وهي ماشية قدام بيتنا".. بهذه الجملة برر سائق قيامه بتمزيق جسد شاب ووالده بسلاح أبيض في محافظة سوهاج.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بسبب معاكسة سيدة في سوهاج.

تفاصيل الواقعة كشفت وقوع مشاجرة دموية بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم شرطة أول سوهاج، أصيب على أثرها 4 أشخاص بطعنات وجروح بالغة، بسبب معاكسة ربة منزل "كان بيعاكس مراتي وأنا هربيه".

الطرف الأول بالواقعة هو "محمد. ح" 30 عامًا سائق، أصيب بجرح قطعي في إبهام اليد اليمنى وآخر بالوجه وكدمات متفرقة بالجسد، وزوجته "هـ. ن" ربة منزل، و(طرف ثان) "طلعت. أ" 30 عامًا عامل مصابًا بجرح طعني أسفل الإبط الأيسر وآخر بالصدر، ووالده "أ.ع" 68 عامًا بالمعاش مصابًا بجرح طعني بالصدر وجرح أسفل الرقبة، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

الشاب المتهم بمعاكسة السيدة اعتاد مضايقتها بين الحين والآخر حتى أنها قررت إبلاغ زوجها بما يقوم به الشاب "في واحد بيعاكسني وانا ماشية في الشارع كل يوم".

لم ينتظر الزوج كثيرًا حتى قرر الانتقام لشرفه من الشاب فذهب إليه وبحوزته سلاح أبيض وما أن التقى به حتى بدأ في توجيه اللوم إليه "بتعاكس مراتي ليه؟".

بعدها لم يتردد الزوج وقام بطعن الشاب بسلاح أبيض "سكين"، وحينما حاول والد الشاب التدخل اعتدى عليه زوج السيدة أيضًا، وأحدث به الإصابات الموصوفة.

وبإبلاغ قوات الأمن وإلقاء القبض على زوج السيدة اعترف بارتكاب الواقعة؛ بسبب معاكسة الشاب لزوجته فما كان منه إلا أنه حاول الانتقام لشرفه وفق أقواله.

من جانبه أفاد شقيق والد الشاب، بمضمون ما تقدم واتهم الطرف الأول بإحداث إصابة شقيقه ونجله المذكورين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وبدورها قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلب سرعة التحريات الخاصة بالواقعة.