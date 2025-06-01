اشتعال ميكروباص أمام شركة كيماويات بطريق الهايكستب

كتب - محمد شعبان:

اشتعلت سيارة ميكروباص تابعة لإحدى الجهات أمام شركة للكيماويات بالقاهرة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بطريق الهايكستب.

ودفع مدير إدارة الدفاع المدني بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه وتبين اشتعال سيارة ميكروباص تابعة لإحدى الجهات أمام شركة هليوبوليس وتمام الإخماد.

ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح مع تجنيب حطام السيارة نهر الطريق.