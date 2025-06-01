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بعد تداول فيديو.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في فاقوس

04:25 م الأحد 01 يونيو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط أطراف المشاجرة، وهم: الطرف الأول (أحد الأشخاص)، والطرف الثاني (شخصان)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية.

وبمواجهتهم، أقروا بوقوع مشادة كلامية بينهم بسبب المزاح، تطورت إلى مشاجرة، قاموا خلالها بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب. كما تم ضبط سلاحين أبيضين وعصا خشبية استخدمت في الواقعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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مشاجرة الأسلحة البيضاء فاقوس
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