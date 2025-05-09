"رماها من السادس".. جريمة زوجية مروعة في العبور الجديدة

كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية حامية الوطيس بين زوجين تطورت إلى مشاجرة كتب الزوج المشهد الأخير فيها بطريقة مروعة بمدينة العبور الجديدة، اليوم الجمعة.

داخل العقار رقم 113 بحي المجد، قرر الزوج إنهاء حياة زوجته وألقاها من الطابق السادس لتسقط جقة هامدة غارقة في دمائها وسط صدمة الجيران.

قوات الشرطة تحفظت على المتهم، وأودعت جثمان المجني عليها ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث وأمرت بالتشريح.