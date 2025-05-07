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جثة و3 مصابين في حريق شقة بفيصل

12:47 ص الأربعاء 07 مايو 2025

حريق يلتهم شقة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة فيصل حريقًا مأساويا انتهى بحالة وفاة و3 مصابين بينهم طفل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع حسن محمد.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم ومفتش القطاع.

تبين بالفحص اشتعال النيران بشقة سكنية بالطابق الأؤضي ببرج مكون من 12 طابقًا، مما أسفر عن حالة وفاة و3 مصابين (حالتا اختناق - كسر) نقلوا إلى مستشفى الهرم.

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