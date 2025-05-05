الداخلية تنفي ادعاء طالب بتجاوز أفراد ارتكاز مطار القاهرة

القاهرة - مصراوي:

كشف حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات بالارتكاز الأمنى بمدخل ميناء القاهرة الجوى.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر طالب مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 31 مارس الماضى أثناء تواجده بميناء القاهرة الجوى بسيارة قيادته لاصطحاب شقيقه قادماً من إحدى الدول تم تغريمه مخالفتى "إنتظار خاطىء – زجاج ملون خلفى" وقدم إيصالين بالمخالفتين.

بفحص السيارة المشار إليها تبين عدم قيامه بإزالة الزجاج الملون الخلفى "فاميه" وتبين وجود ملصقات على زجاج السيارة ولوحاتها المعدنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لادعائه الكاذب، واتخاذ الإجراءات الإدارية حيال السيارة.