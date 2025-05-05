حالة وفاة و6 مصابين في سقوط سيارة ملاكي من أعلى الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

لقى شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانت تقل أسرة، وسقوطها من أعلى الطريق الإقليمي جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث ووجود ضحايا أسفل الطريق الإقليمي.

انتقلت القوات الأمنية والمرورية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن انقلاب سيارة ملاكي وسقوطها من أعلى الطريق بالقرب من قرية غمازة.

أسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الصف لتلقي العلاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.