محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل مقاول في منطقة السلام اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة شقيقين، لاتهامهما بقتل مقاول وإصابة صديقه في مشاجرة، بسبب خلافات مالية بينهم بمنطقة السلام.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 26302 لسنة 2024 جنايات السلام أول ، لـ "عبد الرحمن . ش"، 32 سنة، فني الوميتال، وشقيقه "محمود"، 24 سنة، فني ألوميتال، لأنهما في يوم 4 ديسمبر 2024، قتلا المجني عليه "أحمد . ا"، وكان ذلك عمداً على أثر حدوث شجار فيما بينهم.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول طعن المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواه"، استقرت بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره واستكمل التعدي على المجني عليه بأن سدد له ضربه استقرت برأسه باستخدام أداه "ماسورة".

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ضربا المجني عليه الثاني صديق الأول "محمود . ع" فأحدثا به الإصابات التي تسببت في تعطله عن أشغاله الشخصية لمدة لا تزيد عن 20 يوماً حال استخدام أداة "ماسورة".