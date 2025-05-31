كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وحرصها على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، خاصة في المواقف الطارئة، كثّفت أجهزة الوزارة من جهودها لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة الإسكندرية مؤخرًا.

وشهدت المحافظة تواجدًا أمنيًا مكثفًا بكافة الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومساعدة المواطنين، وذلك تحت إشراف مباشر من القيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط الطوارئ والتعامل مع الآثار الناجمة عن الأحوال الجوية.

كما تم الدفع بكافة التجهيزات اللوجيستية اللازمة، من سيارات إغاثة، ومركبات دفع رباعي، وأوناش مرورية، لرفع أية معوقات مرورية ومساعدة قائدي المركبات على الطرق. وساهمت قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه ورفع الأضرار الناتجة عن موجة الأمطار.

وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المعدات والأطقم الفنية والقوات اللازمة لتقليل آثار موجة الطقس، وتعزيز الجاهزية الميدانية.

وقد لاقى التواجد الفعّال لرجال الشرطة في الشارع إشادة كبيرة من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية المتواصلة في تأمين حياتهم اليومية.