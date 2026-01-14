أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب وينفذ 260 حكمًا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتأمين المنافذ الجمركية ومواجهة جرائم التهريب بكافة صورها، حيث حقق قطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نتائج إيجابية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية أخرى تتعلق بتهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة.

كما تم ضبط 2,663 مخالفة مرورية متنوعة، و66 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 260 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت القوات في ضبط 5 قضايا مرتبطة بهذا النشاط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية على جميع المنافذ لضمان السيطرة الأمنية والتصدي لأي محاولات تهريب أو خروج عن القانون.