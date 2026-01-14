إعلان

13 مايو.. نظر جنحة مباشرة ضد وزير التعليم لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

كتب : أحمد عادل

01:19 م 14/01/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

كتب- أحمد عادل:

حددت المحكمة المختصة جلسة 13 مايو المقبل، لنظر جنحة مباشرة مقامة ضد وزير التربية والتعليم، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بإخلاء الجهة الإدارية المستأجرة لعين ملك ورثة المرحوم ربيع عبدالغني.

وأقام المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع الورثة، الدعوى ضد وزير التربية والتعليم بصفته، متهمًا إياه بالامتناع العمدي عن تنفيذ الحكم النهائي الذي يقضي بطرد الجهة الإدارية وتسليم العين خالية من الشواغل، وهو حكم مؤيد استئنافيًا.

وجاء في صحيفة الجنحة أن الحكم واجب النفاذ، وقد رُفضت كافة الإشكالات المرفوعة لوقف تنفيذه، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن التنفيذ رغم إنذار رسمي على يد محضر ومنحها المهلة القانونية دون جدوى.

وطالب عبدالسلام بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا على الوزير، مع الحبس والعزل، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالورثة نتيجة حرمانهم من الانتفاع بممتلكاتهم طوال السنوات الماضية.

