كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام بعض طلاب إحدى المدارس بتبادل التراشق بالحجارة بالإسماعيلية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأن الواقعة حدثت بتاريخ 11 الجاري بين طرفين: الطرف الأول 4 طلاب، والطرف الثاني 4 طلاب، جميعهم مقيدون بإحدى المدارس ومقيمون بدائرة مركز شرطة أبو صوير، بسبب خلافات حول اللعب.

وأكدت الداخلية أن الطلاب تبادلوا الحجارة دون وقوع إصابات أو تلفيات. وتم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واستدعاء أولياء أمورهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.