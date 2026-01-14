إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة التراشق بالحجارة بين طلاب الإسماعيلية | فيديو

كتب : علاء عمران

01:22 م 14/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام بعض طلاب إحدى المدارس بتبادل التراشق بالحجارة بالإسماعيلية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأن الواقعة حدثت بتاريخ 11 الجاري بين طرفين: الطرف الأول 4 طلاب، والطرف الثاني 4 طلاب، جميعهم مقيدون بإحدى المدارس ومقيمون بدائرة مركز شرطة أبو صوير، بسبب خلافات حول اللعب.

وأكدت الداخلية أن الطلاب تبادلوا الحجارة دون وقوع إصابات أو تلفيات. وتم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، واستدعاء أولياء أمورهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة وزارة الداخلية طلاب الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
أخبار مصر

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
أخبار المحافظات

«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
أخبار المحافظات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
شئون عربية و دولية

رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور