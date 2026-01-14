إعلان

"الصحة": تنفيذ 338 زيارة ميدانية لتعزيز سلامة المرضى خلال 2025

كتب : أحمد جمعة

01:13 م 14/01/2026

وزارة الصحة

نفذت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة العامة لسلامة المرضى، 338 زيارة ميدانية للمنشآت الصحية، خلال عام 2025، بهدف تعزيز معايير سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، ودعم جاهزية المنشآت للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مع تقديم الدعم الفني والتدريب المستمر للعاملين.

وشملت الزيارات متابعة 77 مستشفى، و73 مركزًا ووحدة صحية، ومركزًا طبيًا متخصصًا، و4 مستشفيات للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب 183 منشأة صحية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب بيان اليوم.

وبحسب بيان، سجلت إدارات سلامة المرضى بالمديريات الصحية 15,120 زيارة ميدانية في 27 محافظة، لتقييم الأداء الفعلي، رصد الفجوات، وضمان استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الزيارات تعكس التزام الوزارة ببناء ثقافة السلامة والجودة داخل المنشآت الصحية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني والتدريب أثناء العمل، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن تجربة المرضى.

وأشار إلى متابعة المنشآت المعتمدة لضمان استمرارية الاعتماد، وتأهيل المنشآت الجديدة وفق خطة تشمل التقييم المبدئي، الدعم الفني، والمتابعة المستمرة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات ومشروعات الصحة العامة، أن الزيارات والبرامج التدريبية تساهم في نقل أفضل الممارسات الدولية وتطبيقها محليًا، مما يعزز قدرات الفرق الطبية والإدارية على الالتزام بمعايير السلامة والجودة في جميع مستويات الرعاية.

وأضاف الدكتور جلال الشيشني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، أن المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية تمثل أداة فعالة لتحديد الفجوات وتقديم الدعم الفني والتدريب المباشر، مما ينعكس إيجابًا على مستوى جودة الرعاية وتحسين تجربة المرضى في المنظومة الصحية.

وزارة الصحة المنشآت الصحية الرعاية الصحية

