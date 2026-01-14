إعلان

مباحث القاهرة تضبط وقائع سرقة أدوية ودراجات نارية وحديد

كتب : علاء عمران

12:51 م 14/01/2026

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من تحقيق نتائج أمنية مهمة في مجال مكافحة جرائم السرقات على مستوى العاصمة.

ففي دائرة قسم شرطة حلوان، تم ضبط 3 أفراد أمن إداري سرقوا عبوات أدوية من داخل مخزن بأحد المستشفيات المكلفين بحراسته، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وأقروا ببيع المسروقات لعامل في إحدى الصيدليات، تم ضبطه وبحوزته الأدوية المستولى عليها، وأيد ما جاء بأقوال المتهمين.

وفي دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ضبطت القوات شخصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك”، وعُثر بحوزتهما على فرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، سرقوا أسياخ حديدية من أعلى الكباري باستخدام دراجة نارية “تروسيكل”، وبحوزتهم كميات من الحديد والأدوات المستخدمة في السرقة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات لدى تاجر خردة له معلومات جنائية، أقر بأن المضبوطات من متحصلات سرقة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دراجات نارية سرقة أدوية شرطة حلوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
أخبار المحافظات

«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية-الأمريكية وتنسيق المواقف حول
أخبار مصر

السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية-الأمريكية وتنسيق المواقف حول
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رزق بمولوده الأول.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"
زووم

رزق بمولوده الأول.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"
ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
أخبار مصر

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور