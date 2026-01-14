مباحث القاهرة تضبط وقائع سرقة أدوية ودراجات نارية وحديد

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من تحقيق نتائج أمنية مهمة في مجال مكافحة جرائم السرقات على مستوى العاصمة.

ففي دائرة قسم شرطة حلوان، تم ضبط 3 أفراد أمن إداري سرقوا عبوات أدوية من داخل مخزن بأحد المستشفيات المكلفين بحراسته، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وأقروا ببيع المسروقات لعامل في إحدى الصيدليات، تم ضبطه وبحوزته الأدوية المستولى عليها، وأيد ما جاء بأقوال المتهمين.

وفي دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ضبطت القوات شخصين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك”، وعُثر بحوزتهما على فرد خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، سرقوا أسياخ حديدية من أعلى الكباري باستخدام دراجة نارية “تروسيكل”، وبحوزتهم كميات من الحديد والأدوات المستخدمة في السرقة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات لدى تاجر خردة له معلومات جنائية، أقر بأن المضبوطات من متحصلات سرقة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.