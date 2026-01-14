إعلان

"سكين مطبخ وجدران ملطخة بالدماء".. كيف قُتل عريس المرج على يد زوجته؟

كتب : أحمد عادل

12:49 م 14/01/2026

حادث طعن تعبيرية

لم يمضِ سوى 6 أشهر على زفاف "أحمد" وزوجته، انتهى بحادث مأساوي راح ضحيته العريس بعدما سددت له زوجته طعنة قاتلة في القلب.

في يوم الواقعة، عاد المجني عليه إلى منزله لارتداء ملابسه لحضور حفل زفاف صديق عمره، وبعد دقائق نشبت بينه وبين زوجته مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة وعدم تجهيزها للطعام.

سرعان ما تطور الخلاف إلى مشاجرة بالأيدي، سددت خلالها الزوجة طعنة نافذة في قلب زوجها بسكين كانت تمسكها، مما أدى إلى وفاته على الفور.

صرخت الزوجة مستغيثة بشقيقة المجني عليه قائلة: "ألحقيني يا شيماء أخوكي وقع"، في محاولة لإخفاء الجريمة، وما إن صعدت الشقيقة إلى الشقة، رأت "أحمد" ملقى أرضًا، وجدران الصالة والمطبخ ملطخة بدمائه.

حاولت شقيقة المجني عليه نقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وقالت شقيقة المجني عليه في تصريحات خاصة لمصراوي: "زوجة أخويا قتلته ومحدش عارف هي عملت كده ليه؟.. مات وسره معاه ومش عايزة غير إن حقه يرجع".

من جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة، التي أقرت بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة إحالتها إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها بطعنة نافذة في القلب باستخدام سكين.

