تستأنف محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في قتل الطفلة "هنا فرج" والشروع في قتل والديها، في الجريمة المشهورة إعلاميًا باسم "مجزرة ترعة زنين" بمنطقة بولاق الدكرور، بعد رفض الطفلة الارتباط بأحد المتهمين الذي ظل يلاحقها لفترة طويلة.

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 22272 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور (المقيدة برقم 5784 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة)، كل من المتهمين "س. ث" و"س. ث" و"أ. ث" و"م. أ" بـاستعراض القوة والتهديد بالعنف ضد الطفلة ووالديها، وأهالي المنطقة، من خلال إشهار أسلحة بيضاء والتهديد لإلقاء الرعب في نفوسهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلوا الطفلة عمدًا مع سبق الإصرار، حيث جثمت عليها إحدى المتهمات، ووجه المتهم الأول طعنتين بسكين أدت إلى وفاتها، بينما كان المتهمون الآخرون موجودين لدعمها.

كما شرع المتهمون في قتل والدة الطفلة "سمية م."، إذ حاول المتهم الأول طعنها بسكين، والباقون اعتدوا عليها بالأيدي، إلا أن محاولتهم فشلت بعد تدخل العلاج الطبي.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حاولوا أيضًا قتل والد الطفلة "فرج إ."، حيث تعرض للطعن بأداة حادة واعتداء من البقية، لكنه نجا بفضل العلاج الطبي.

وتؤكد التحقيقات أن جميع الجرائم ارتكبت عمدًا وبسوء نية مسبق، بقصد إزهاق أرواح الضحايا، مع سبق الإصرار.

