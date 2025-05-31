كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء في منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين:الطرف الأول: طالب، مقيم بدائرة القسم، والطرف الثاني: طالب آخر (مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم)، مقيم أيضًا بدائرة القسم.

وتبين من التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين على خلفية خلافات سابقة، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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