إعلان

إخماد حريق داخل مطبخ أحد المطاعم في مصر الجديدة

11:46 م الثلاثاء 27 مايو 2025

إخماد حريق داخل مطبخ أحد المطاعم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع داخل مطبخ أحد مطاعم الوجبات السريعة بمصر الجديدة.

على الفور انتقلت فرق الإطفاء للتدخل السريع لإخماد النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مطعم وجبات سريعة ضمن عقار بشارع غرناطة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن النيران اندلعت داخل مطبخ المطعم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل أن يتسع نطاقه ويمتد إلى باقى أجزاء العقار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مطعم مصر الجديدة حريق مطبخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان