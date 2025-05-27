إخماد حريق داخل مطبخ أحد المطاعم في مصر الجديدة

كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع داخل مطبخ أحد مطاعم الوجبات السريعة بمصر الجديدة.

على الفور انتقلت فرق الإطفاء للتدخل السريع لإخماد النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مطعم وجبات سريعة ضمن عقار بشارع غرناطة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن النيران اندلعت داخل مطبخ المطعم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل أن يتسع نطاقه ويمتد إلى باقى أجزاء العقار.