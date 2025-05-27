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ضبط سائق متهم بالتعدي على فتاة ومحاولة التحرش بها في القاهرة

01:20 م الثلاثاء 27 مايو 2025

تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تلقته مديرية أمن القاهرة، بشأن قيام قائد دراجة نارية بالتعدي على فتاة بالضرب ومحاولة التحرش بها، وذلك بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة القسم)، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة بحوزته.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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ضبط سائق التعدي على فتاة التحرش
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