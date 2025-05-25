كتب- علاء عمران :

لقي عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما، صباح اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظتي قنا وأسوان، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

تأتي هذه العملية في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة. حيث أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة في محاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها، إلى جانب حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة داخل عدد من المحافظات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر المطلوبة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع اثنين من أخطر العناصر الإجرامية بقنا وأسوان، والصادر بحقهما أحكام بالسجن المؤبد في جنايتي "قتل عمد" و"حيازة سلاح ناري"، إلى جانب كونهما مطلوبين في جنايتي "قتل" و"سرقة بالإكراه".

كما أسفرت الحملة عن ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغ وزنها 214 كيلوغرامًا من "الحشيش، الأيس، والبانجو"، بالإضافة إلى 18 قطعة سلاح ناري شملت: 5 بنادق آلية، 7 بنادق خرطوش، و6 فرد خرطوش.

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 23 مليون جنيه.

اقرأ أيضا:

كنز الجبل في قبضة الأمن.. 77 مليون جنيه وذهب خام مع "دهابة أسوان"

بيان من الداخلية بشأن انفجار كورنيش المنيا: إصابة شخصين والتحقيق مستمر

بعد فيديو اعتداء "طفل المرور" على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خناقة الخانكة" المثير