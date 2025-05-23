مشهد صادم أعلى الكوبري.. هجوم بزجاجات على معرض سيارات



كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة مطموسة اللوحات، أثناء توقفهم أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة العجوزة، حيث قاموا بإلقاء زجاجات على سيارات متوقفة داخل معرض لتجارة السيارات، مما تسبب في تلفيات بعدد منها.

وبالرغم من عدم تلقي الجهات المعنية أي بلاغ رسمي، فإن التحريات أكدت صحة الواقعة، حيث أيد مالك المعرض تفاصيل الهجوم، وبفحص الفيديو وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص – اثنان منهم لهم معلومات جنائية – وبحوزتهم السيارة المستخدمة.

وأقر المتهمون بارتكابهم الجريمة بتحريض من أحدهم، بسبب خلاف سابق بينه وبين صاحب المعرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم.