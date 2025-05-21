ضبط 4456 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة لضبط المخالفات في قطاعات الأمن الاقتصادي على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود شرطة الكهرباء عن ضبط 4456 قضية سرقة تيار كهربائي، فيما ضبطت شرطة النقل والمواصلات 1162 قضية متنوعة، وضبطت مباحث الضرائب والرسوم 470 قضية تتعلق بمخالفات ضريبية وجمركية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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