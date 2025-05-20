شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام

كتب - محمد شعبان:

أصيب عامل بجروح متفرقة بالرأس إثر مشاجرة بينه وآخر بحدائق الأهرام، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بحدائق الأهرام.

التحريات الأولية بينت نشوب مشادة كلامية بين عامل يدعى "عمرو.ك." 41 عامًا وآخر بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها الثاني على الأول بسلاح أبيض محدثًا إصابته.

المصاب نقل إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحفظت الشرطة على الطرف الثاني، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.