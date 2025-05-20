دهس طفلًا وهرب.. ضبط قائد دراجة نارية بدون ترخيص في أطفيح

كتب: علاء عمران

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد دراجة نارية يصطدم بطفل أثناء سيره بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، ثم يلوذ بالفرار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بتاريخ 15 مايو الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة أطفيح من أحد المواطنين المقيمين بدائرة المركز، أفاد خلاله بتعرض نجله لحادث صدم من قبل قائد دراجة نارية مجهول، ما أسفر عن إصابته، قبل أن يفر الجاني من مكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه طالب يقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على الدراجة النارية المستخدمة في الحادث، والتي تبين أنها دون لوحات معدنية، كما أنه لا يحمل رخصتي القيادة والتسيير.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر هاربًا خشية التعرض للمساءلة القانونية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الدراجة النارية وقائدها، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.