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حكم قضائي بحبس صالح جمعة شهرا لعدم سداده نفقة طليقته

05:17 م الأحد 18 مايو 2025

صالح جمعة

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة استئناف الأسرة بالتجمع، تأييد حبس لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة لمدة شهر، في الدعوى المقامة من طليقته بشأن مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية.

وقال معتز الدكر، محامي طليقة اللاعب، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب ومحاميه تغيبا عن جلسة اليوم، بعد أن كان من المقرر سداد النفقة خلال الجلسة.

وتابع "الدكر"، إن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا بمنع صالح جمعة من السفر، بسبب تخلفه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته.

وأشار إلى أن هناك حكمًا صدر بمعاقبة اللاعب بالحبس لمدة شهر، لعدم سداده مبلغ النفقة المقررة.

كانت طليقة اللاعب قد أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها بنفقة زوجية عن الفترة من عام 2019 وحتى 2020.

وفيما يتعلق باستئناف اللاعب على الحكم، قضت المحكمة بتعديله، وألزمته بدفع 35 ألف جنيه شهريًا كنفقة زوجية بنوعيها، بدءًا من تاريخ الامتناع وحتى انتهاء عدتها شرعًا، مع إلزامه بالمصروفات.

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